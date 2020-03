Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e le drammatiche parole di Andrea Denver: "Spero di poterlo fare ancora"

20 marzo 2020 a

Il Grande Fratello Vip è stato sconvolto sul più bello dall’addio improvviso di Adriana Volpe, una delle concorrenti più amate di questa quarta edizione. La conduttrice televisiva ha deciso lasciare il gioco a causa delle condizioni di un parente, che sarebbe risultato positivo al coronavirus. “Sicuramente andrà tutto bene, però io devo uscire”, sono state le parole di congedo della Volpe, in lacrime per la fine non programmata della sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Il colpo è stato duro per tutti i concorrenti, ma in particolare per Andrea Denver, che con Adriana aveva instaurato uno splendido rapporto di amicizia: “Mi ha dato tanto - ha confessato Denver, apparso provato dall’uscita della Volpe - ci ha dato tanto. Adesso pensare che lei sia andata via fa male. Abbiamo scherzato tanto. Mi mancherà, spero di riabbracciarla ancora una volta”.