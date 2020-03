Grande Fratello Vip, Sara Soldati e la crisi di pianto: “Mia nonna ha un tumore”, paura per il coronavirus

21 marzo 2020 a

Sara Soldati ha vissuto un momento di crisi al Grande Fratello Vip, dove l’emergenza coronavirus ha ormai fatto saltare tutti gli equilibri del gioco. Si prova ad arrivare fino in fondo, ovvero fino all’8 aprile, ma non è facile. Il pensiero dei concorrenti va spesso a ciò che sta accadendo fuori dalla casa, soprattutto dopo che Adriana Volpe ha lasciato il reality a causa del decesso del suocero. Sara Soldati ha confidato a Paolo Ciavarro di essere molto preoccupata per la nonna, che ha 86 anni ed è alle prese per la seconda volta con un tumore. La modella è scoppiata a piangere e si è sfogata con Ciavarro: “Prima che entrassi qui mia nonna aveva sconfitto un tumore, poi gliene è venuto un altro e non so come sta andando”. Paolo ha provato a rassicurarla, dicendole che “se non ti dicono niente vuol dire che va bene”.