Adriana Volpe dopo la morte del suocero per coronavirus: "Il mondo è in ginocchio, vi chiedo una preghiera per la mia famiglia"

21 marzo 2020 a

a

a

Adriana Volpe rompe il silenzio pubblicamente dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip e la morte del suocero, che era finito in terapia intensiva a causa del coronavirus. “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore - esordisce la Volpe, che ha lasciato un vuoto enorme nella casa - ma è proprio da lì che parte il mio immenso grazie per tutto il calore, l’affetto e la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso”. Adriana è consapevole della situazione difficile che sta vivendo l’Italia, ma la speranza è più viva che mai: “Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.