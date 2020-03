Andrea Delogu, la paura del coronavirus: “I miei parenti tutti in trincea in ospedale”

21 marzo 2020 a

a

a

Anche le vite dei Vip non sono più le stesse da quando è scoppiata l’epidemia da coronavirus in Italia. Andrea Delogu ha raccontato in un’intervista al Fatto Quotidiano che la sua famiglia vive in trincea: tutti i membri sono impegnati in prima linea tra gli ospedali di Rimini e Milano. “Mia madre è nel reparto ‘infettivi’, mia sorella è impegnata al Buzzi di Milano e mio padre è un autista soccorritore”, ha rivelato la conduttrice televisiva e radiofonica, che ha poi parlato della preoccupazione per la madre: “Mi ha sconvolto il suo racconto dopo il primo turno, ha subito visto morire delle persone. In vita mia non l’ho mai sentita pronunciare una parolaccia, eppure in quella chiamata non ha retto”. Intanto la Delogu sta chiusa in casa: “Esco solo per la trasmissione (la versione delle due su Radio 2), altrimenti sto in isolamento con mio marito. Da quanto non vedo i miei familiari? Da Natale, e dovevamo incontrarci a Pasqua”.