Domenica In, Arisa e la gaffe sul coronavirus: "Metto solo la maschera di bellezza". La reazione di Mara Venier

22 marzo 2020 a

Mara Venier torna in onda con Domenica In, dopo la settimana di stop. L’epidemia da coronavirus ha investito l’Italia, ma la Venier ha deciso di andare avanti per regalare qualche ora di sano intrattenimento. Cosa che è avvenuta soprattutto con Arisa, protagonista involontaria di una gaffe divertente: “Cosa faccio a casa? Metto la maschera”. “Ma per proteggerti, come quando vai a fare la spesa?”. “No, quella di bellezza, così per passare il tempo”. La Venier è rimasta spiazzata dalla risposta, perché pensava parlasse della mascherina di protezione e si era quindi preoccupata del fatto che Arisa la mettesse sempre, anche in casa.