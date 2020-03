Live di Barbara d'Urso, c'è Nicola Porro: le anticipazioni sulla diretta "non stop" sul coronavirus

Francesco Fredella 22 marzo 2020 a

Nicola Porro in collegamento con Live racconterà la sua quarantena, dopo aver scoperto di esser stato contagiato dal coronavirus. Ma non sarà l’unico ospite in studio. Barbara d’Urso sta preparando una puntata ricca di aggiornamenti sull’emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo. Tra poco giorni farà il bis e scenderà in campo con due appuntamenti settimanali, dopo aver risposto alla chiamata di Mediaset che ha rivoluzionato il palinsesto. Martedì 24 marzo il secondo appuntamento con Live, punta di diamante del palinsesto del Biscione. Quattro ore di diretta fiume con tantissimi collegamento, ospiti a distanza di sicurezza in studio. Ed un monito, una raccomandazione: “State a casa”. Lo chiede da settimane anche la d’Urso, che tiene compagnia agli italiani ogni pomeriggio con tantissimi aggiornamenti sul Covid-19. Il tutorial della d’Urso (su come lavare le mani) è stato copiato pure da Google. Che ha piazzato in home page l’emoticon con video.