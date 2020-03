Storie Italiane, blitz di Carlo Conti: struggente dedica a Eleonora Daniele in diretta tv

24 marzo 2020 a

Rispolvera il mestiere. Torna a fare il dj in quarantena. Carlo Conti si collega con Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele che è in dolce attesa di Carlotta. “Posso fare una dedica”, dice il conduttore davanti ad un vinile. Eleonora ascolta e poi dalla sua casa di Firenze fa partire la musica. “È Futura di Lucio Dalla”, dice Conti. La Daniele si emoziona. Non è la prima volta che il mondo dello spettacolo si stringe attorno a lei, che a giugno diventerà mamma. Un po’ tutti i conduttori Rai si sentono zii della piccola Carlotta, la vera mascotte in queste settimane difficili. La cicogna sta per arrivare. Intanto, da stakanovista doc, è in prima linea in onda. In un momento delicatissimo per l’Italia.

