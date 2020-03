Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto massacra Zequila: "Quando a tavola, su Adriana Volpe, diceva..."

Francesco Fredella 24 marzo 2020 a

Antonio Zequila contro Paola Di Benedetto. E viceversa. Nervi tesi. Alle stelle. Massacro a colpi di parole pesantissime in diretta nella casa del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Federico Rossi sputa veleno contro Er Mutanda: “Credo che sia uno di quei finti buoni, predicano bene e razzolano male. Sparlare delle peggio cose, seduti a tavola, di Adriana, però poi calcolare una nomination sbagliata sacrificando Sara. Poi il giorno dopo chiedere scusa ad Adriana… Non riesco a vedere sincerità nei gesti che fa. Nei momenti di impulsività lì si vede chi è veramente lui”. A dare sostegno a questa “spallata” è Patrick, che fino a pochi giorni fa era abbastanza sereno nella casa. Adesso è teso, stanco. Anche lui spara a zero su Zequila senza lasciare spazio a doppie interpretazione. “È una persona buona – dice parlando con Paola– ma troppo egocentrica”.

