Grande Fratello vip, lite tra Sossio Aruta e Antonella Elia: “Prende in giro pure te”, massacro per Zequila

Tutti contro tutti. E allora: si salvi chi può. Al Grande Fratello vip va di scena l’ennesima rottura. Ancora una volta Antonella Elia è al centro del dibattito. Rovente. Prende di mira Antonio Zequila parlando con Sossio Aruta e sembra abbastanza delusa. Intanto, dice all’ex calciatore: “Io credevo di avere un grande amico, ma non importa ormai sono abituata”. Denver dà ragione alla Elia. E Sossio cerca di calmare le acque: “Per me siete due amici in modo differente, non voglio che nessuno ci rimanga male”. Antonella poi manda un segnale forte contro Zequila rispondendo a Sossio: “Io non ci rimango male adesso che lo so, purtroppo ho litigato con tutti qua dentro per lo stesso motivo, perché speravo che chi era mio amico mi avrebbe spalleggiato sempre, anche perché Antonio secondo me ti prende in giro“.

Grande Fratello vip, Antonella Elia sbotta contro Sossio Aruta: "Chi sei davvero", clamorosa rottura

Ma la discussione tra Sossio e Antonella agita tutti. Gli umori sono appesi ad un filo. E un po’ tutti parlano di nuovo delle liti avute con Antonella: Fernanda è una di queste che prende la parola ed infanga la Elia. Va giù duro. L’unico a cui non importa rispolverare vecchi rancori è Paolo. “Lo sapevamo, a me non importa niente”, dice Ciavarro riferendosi al carattere fumantino della Elia.