Telegiornali, la classifica Qualitel: ai primi due posti le edizioni del TgLa7, terzo il Tg2 diretto da Sangiuliano

24 marzo 2020 a

a

a

Secondo l’indice Qualitel il primo telegiornale della Rai per qualità è il Tg2 (dopo i due de La7 e prima del del Tg5, e molto prima del Tg1). Il Tg2 delle ore 20:30, diretto da Gennaro Sangiuliano, ha ottenuto un punteggio di 8,2 come Indice di gradimento e come Indice sintetico Qualità dell’informazione 8,4. Il Tg La7 delle ore 20:00 rispettivamente l’8,4 e l’8,8. Quello delle ore 13:30 un Indice di gradimento di 8,2 punti e un Indice sintetico qualità dell’informazione di 8,5 punti. Il Tg5 delle ore 20:00 rispettivamente otto e 8,4 punti. Stesso punteggio per l'edizione del mattino. In sesta posizione il Tg1 delle 13,30.