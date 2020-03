Amici, primo finalista tra televoto e giuria? Furibonda polemica sul format di Maria De Filippi

25 marzo 2020 a

Amici torna venerdì 27 marzo per il penultimo serale, dal quale emergeranno i finalisti di questa edizione. In gara sono rimasti Gaia Gozzi, Nyv Paternagel, Giulia Molino, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii: uno di loro dovrebbe andare in finale grazie alle preferenze dei telespettatori. “Il televoto è ufficialmente aperto - ha comunicato il talent show sui canali social ufficiali - fino al 27 marzo è possibile votare il preferito per consentirgli di provare a guadagnarsi fin da subito la maglia della finale”. In sostanza il televoto è un’indicazione, ma la decisione finale passerà dalla giuria: ciò significa che il primo finalista potrebbe non essere lo stesso concorrente indicato dal pubblico, il verdetto può essere ribaltato. Questo meccanismo del gioco sta suscitando polemiche da parte dei fan del programma: a cosa serve il televoto se poi il preferito non va in finale?