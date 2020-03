Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Fernanda Lessa? Volano botte vere: "Fatti sotto", poi il disastro

25 marzo 2020 a

La tregua tra Antonella Elia e Fernanda Lessa salta completamente e al Grande Fratello Vip si scatena il caos. Da futili motivi - tre pacchi di biscotti che la Elia chiede alla Lessa di restituire - si arriva addirittura alle mani: la prima ad allungarle sembra essere Antonella, mentre Fernanda risponde con uno spintone. “Mi hai messo le mani addosso?”, dice l’ex di Non è la Rai. “Dai vieni, vieni”, le urla in faccia la Lessa, invitando l’avversaria a farsi sotto. Per fortuna intervengono prontamente Antonio Zequila e Andrea Denver, sedando la rissa prima che possa degenerare. Mentre viene portava via, la Elia lancia un’ultima provocazione: “Mi spingi così? Io vengo”.