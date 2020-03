Storie Italiane, Maurizio Costanzo fa gli auguri a Mina: "Non dimentico quando ti ho conosciuto nel 1966"

25 marzo 2020 a

Mina, unica e inimitabile, fa cifra tonda. Ottant’anni ed una carriera piena di successi. Tutti i fan sperano di rivederla sulle scene, ma sarà molto difficile. La Tigre di Cremona si è ritirata a Lugano dopo l’ultima apparizione alla Bussola. Era il 23 agosto 1978. In Svizzera continua a lavorare e i suoi brani sono sempre un grande successo. Come la sua “Se telefonando”, un evergreen della musica Italia. Un brano che oggi Maurizio Costanzo ricorda più che mai per fare gli auguri alla grande Mina.

Il padre del talk show in collegamento con Storie italiane di Eleonora Daniele dice: “Grazie alla possibilità di fare gli auguri ad una straordinaria Mina. Non dimentico il 1966 quando ti ho conosciuto e quando nacque Se telefonando con De Chiara e Morricone. Non ti dimentico e non dimentico le tue canzone, la tua voce, il tuo modo di fare”. La canzone Se telefonando è uno dei brani più ascoltati di sempre, amata dal pubblico di ogni età. L’inizio musicale del brano, come lo stesso Morricone ha raccontato, sarebbe stato ispirato dalle sirene della polizia di Marsiglia.