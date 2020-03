Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini bacchetta Antonella Elia e Fernanda Lessa: "Litigate per i biscotti mentre l'Italia..."

Francesco Fredella 26 marzo 2020 a

Apocalisse. Nella casa del Grande Fratello Vip succede di tutto. Tutta colpa di un po’ di cibo. “Ha mangiato l’hambuger di Teresanna. Mangia tutto”, tuona Fernanda Lessa contro Antonella Elia difendendosi dopo la lite assurda e violenta della notte scorsa. Tra di loro sono volate parole grosse e non solo: la Elia e Fernanda si sono menate per colpa di un pacco di biscotti, che la Lessa avrebbe rubato alla Elia. Si trattava di biscotti senza glutine. Ma Antonella adesso chiede scusa: “Sono imbarazzata. Mi vergogno profondamente”. Una scena condannata da Alfonso Signorini. “Con quello che sta succedendo in Italia litigare per un pacco di biscotti è troppo”. Anche Fernanda fa mea culpa: “Una scena bruttissima. Chiedo scusa”. Insomma, meglio tardi che mai.