Striscia la Notizia contro Barbara Palombelli: "Il suo sport? Il lancio della minch***". Querela anche il tg satirico?

Anche Striscia la Notizia contro Barbara Palombelli. La vicenda è ancora relativa alla frase della conduttrice di Stasera Italia, quella sulle "persone più ligie, che vanno tutti a lavorare". Si parlava del contagio da coronavirus e la Palombelli è stata ingiustamente linciata: secondo alcuni avrebbe in buona sostanza affermato che al Nord la pandemia aveva picchiato più duro perché, rispetto al Sud, le persone vanno a lavorare. Un clamoroso equivoco. Ma la Palomba non ci sta e ha annunciato querele contro tutti quelli che le hanno messo in bocca simile tesi. Peccato però che ora anche Striscia la Notizia la attacchi proprio per questo. E con toni molto duri. In un servizio trasmesso dal tg satirico di Canale 5, infatti , si è detto: "C’è chi poi, come Barbara Palombelli, ha detto che il virus potrebbe essere esploso al nord perché lì le persone sono più ligie e vanno tutte a lavorare. Quindi noi del sud non siamo ligi e non andiamo a lavorare. Ecco, lo sport di Barbara Palombelli è il lancio della minch***ata". Un attacco durissimo, da Mediaset a Mediaset. E ora ci si interroga: la Palombelli querelerà anche Striscia la Notizia?

