Grande Fratello Vip, Patrick contro Zequila? Impensabile: il complotto dei fan di Antonella Elia

27 marzo 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip il televoto è una guerra sporca, e i fan la combattono con ogni mezzo, mobilitando le truppe sui social. Si muove anche chi non coinvolto direttamente al ballottaggio, come i sostenitori di Antonella Elia, perché l'eliminazione di un inquilino scomodo è un passo in avanti verso la vittoria per la propria beniamina.

Il coronavirus portato da Valeria Marini? Gf Vip, la testimonianza-choc di Fernanda Lessa: "Solo una coincidenza?"

Così su Twitter sta girando l'appello a "salvare Antonio Zequila perché è palesemente il più debole" e votare contro "Patrick Pugliese, che comunque è sempre andato contro Antonella". Riassumendo, la formula è sempre la stessa: votare per far uscire "il più debole". Lette queste righe, ecco la contro-replica dei tifosi di Patrick: "Ragazzi aiutateci, Patrick ha anche un pubblico fatto di persone non avvezze ai meccanismi dei televoti, pensate che c'è gente che non sa nemmeno di avere 14 voti. I fan di Antonella votano Zequila (non ditemi perché!)e chi rischia è proprio Patrick!". Roba che neanche i "franchi tiratori" in Parlamento.