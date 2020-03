Grande Fratello Vp, Zequila e Aristide da lacrime: "Coronavirus, un messaggio per tutte le madri"

27 marzo 2020 a

Uniti. Abbracciati. Antonio Zequila e Aristide Malnati davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip restano uniti per mandare un messaggio a tutte le mamme italiane. Anche loro sono provati dall’emergenza Coronavirus, spaventati come tutti. “Questo messaggio è per voi, mamme”: Er Mutanda e Mummy, il silenzioso finalista di questa edizione, fanno commuovere il pubblico a casa. Sembrano i concorrenti più provati dall’emergenza Covid-19. Il video, riceve talmente tanti apprezzamenti da fare il giro dei social in pochissimo tempo.

Un messaggio che arriva poche ore dopo la confessione di Aristide. Il racconto del padre dell'egittologo, morto poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, ha commosso anche Alfonso Signorini.