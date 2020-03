Marco Liorni, imprevisto a Italia Sì. Parla Conte, gli dicono di proseguire la diretta 5 minuti prima della fine

28 marzo 2020 a

Imprevisto in diretta per Marco Liorni a Italia Sì. La Rai ha allungato a sorpresa il talk pomeridiano a pochi minuti dal termine, cogliendo un po' alla sprovvista il presentatore. Dopo la pubblicità delle 18.40, a 5 minuti dal termine previsto dal palinsesto, Liorni ha comunicato ai telespettatori il cambio di programma: "Ci hanno appena detto di andare in onda fino alle 19… Qualcosa faremo, è un grande onore".

Poco dopo, spiegato il motivo: "C’è l’ipotesi di una conferenza stampa del premier Conte e quindi stiamo andando avanti per questa ragione". E così Italia Sì ha "allungato" fino alla diretta della conferenza stampa del premier, annullando la replica de L'Eredità. "Sarebbe stato bello saperlo prima, ma non c’è problema", ha commentato Liorni.