Live-Non è la d'Urso, Barbara D'Urso inarrestabile: share, il botto della domenica sera

Tutto si ripete. Ancora sul podio del talk della domenica sera Barbara d’Urso con una diretta fiume e un risultato da capogiro. In media Live-Non è la d'Urso sfiora il 14% in una serata difficilissima e i competitor di Barbarella (Fazio e Giletti) si fermano al 9% e al 6 -8% di share. Inarrivabile la regina di Mediaset con picchi di quasi 4 milioni di spettatori, 13 milioni di contatti e il 22% di share.

Uno show che va a braccetto con l’informazione. Nella prima parte la d’Urso ha parlato del Coronavirus con esperti in collegamento e nella seconda, intorno alla mezzanotte, il Grande Fratello. Ovviamente con grandi esclusive e interviste diventate virali. La d’Urso torna in onda con il suo Pomeriggio5 oggi. Come sempre con uno share altissimo che non lascia spazio ai competitors.