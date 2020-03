La Vita in Diretta, Stefano Buffagni: "400 milioni per coprire due settimane, poi più di 25 miliardi"

30 marzo 2020 a

Stefano Buffagni è intervenuto a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il viceministro allo Sviluppo economico ha spiegato che i 400 milioni stanziati per i buoni spesa e di prima necessità “copriranno le prossime due settimane, non sono capienti per tutto il periodo da qui alla fine dell’anno, ma si doveva intervenire subito. Le polemiche le lasciamo da parte, in questo momento c’è bisogno che ciascuno faccia la propria parte”. Nessun allarmismo, Buffagni ha assicurato che la scelta è stata fatta per fare in modo che “in queste due settimane nessuno non possa garantire il cibo ai propri figli e anziani”. Il viceministro ha anche sottolineato che il governo è al lavoro per il prossimo provvedimento: “Sarà di portata maggiore, si parla di più di 25 miliardi”.