Uomini e Donne e Temptation Island, la redazione di Maria De Filippi al lavoro: casting in corso per gli show di Mediaset

30 marzo 2020 a

a

a

Che cosa succederà ai principali programmi di intrattenimento di Mediaset? Il Grande Fratello Vip e Amici sono agli sgoccioli, poi i palinsesti piomberanno nell’ignoto a causa dell’emergenza coronavirus. In particolare c’è grande fermento per sapere che ne sarà degli show che fanno capo alla redazione di Maria De Filippi. Uomini e Donne è fermo dal 16 marzo e non si ha ancora nessuna notizia su quando riprenderanno le registrazioni. Ancora più incerta la nuova edizione di Temptation Island, sulla quale ci sono tanti spifferi ma nessuna conferma.

Chiambretti è guarito dal coronavirus: "Giorni di malattia e sconforto psicologico", messaggio straziante

Raffaella Mennoia, autrice fidata della De Filippi, ha fatto chiarezza per quanto possibile sui due amatissimi programmi. “Stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne ma anche per i casting di Temptation, riguardanti le coppie e i single. Quindi non ci siamo fermati, stiamo lavorando con quelle che sono le indicazioni da rispettare. C’è una parte di redazione - ha svelato la Mennoia - che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato e c’è un’altra parte che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo on tempi e modalità ben diverse, però ci siamo”.