Grande Fratello Vip, scontro tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese: volano parole grosse, con chi si schiera Pupo

02 aprile 2020

Antonio Zequila ha subito un’umiliazione senza precedenti al Grande Fratello Vip: credeva di essere il leader, invece il 92% dei telespettatori ha decretato la sua uscita dal gioco. Prima che avvenisse l’eliminazione, Zequila si è macchiato dell’ennesima caduta di stile della sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: il “ciccione” rivolto a Patrick Ray Pugliese non è stato affatto gradito al pubblico, stanco delle offese ripetute dal noto attore fin dall’inizio del reality. Patrick stavolta ha risposto dandogli del “cog***” e incredibilmente Alfonso Signorini e Pupo si sono schierati contro di lui, costringendolo a scusarsi con Zequila che già stava piagnucolando per essere lui l’offeso per una volta. Pupo ha addirittura giustificato i comportamenti di Zequila, ma il pubblico ha detto chiaramente che cosa ne pensa del percorso dell’attore: eliminato con una percentuale storica.