Grande Fratello Vip, colpo di scena per la finalissima: così portano tutti in studio nonostante l'emergenza

Francesco Fredella 03 aprile 2020 a

a

a

Tutti in collegamento da casa. Per la finalissima il Grande Fratello Vip organizza un rivoluzione mai accaduta prima. I concorrenti di questa edizione non mancheranno all'ultima puntata dell’8 aprile e ci saranno collegamento skype da casa (come avviene del resto da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus in queste settimane).

Il "ciccione" e il "cog***". Scandalo in diretta al GF Vip e rivolta: Pupo e Signorini a processo. Un complotto?



Questa che sta per finire è sicuramente l’edizione più difficile di sempre del Grande Fratello Vip. Una prova del fuoco per Alfonso Signorini che ha traghettato il reality ad ascolti altissimi, superando mille imprevisti: edizione senza pubblico, trasferimento da Roma a Milano, l’addio di Wanda Nara che per motivi di famiglia è volata a Parigi. Signorini, però, si laurea conduttore a pieni voti.