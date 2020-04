Grande Fratello Vip, Antonio Zequila confessa: "Dopo la morte di mio padre". Il dramma che ha tenuto nascosto in casa

03 aprile 2020 a

Eliminato dal Grande Fratello Vip con percentuali bulgare, Antonio Zequila ha anche detto di essere pronto a ritirarsi dalla tv. Ma dopo l'uscita dalla casa del reality di Canale 5 c'è spazio anche per alcune confessioni. L'attore napoletano infatti ha parlato ad Alfonso Signorini di quello che ha definito il suo dramma segreto: "Alfonso Signorini ti ringrazio per questo grande regalo. Mi hai tirato fuori dalla depressione. Ne ho iniziato a soffrire dopo la morte di mio padre lo scorso anno", ha rivelato. Insomma, il Gf Vip come una sorta di terapia. E Signorini: "Ci hai fatto ridere e anche emozionare, sei un uomo sagace. Molti ti avevano visto all’Isola, ti avevano visto litigare, ma non avevano conosciuto l’altra parte di Antonio che è venuta fuori nella casa". Per inciso, Zequila nella casa continua ad essere criticato, in particolare da Patrick, il quale ha detto: "Con me ha fatto il bullo dal giorno uno, ma lo ho rimesso a posto".