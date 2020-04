Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza e il braccio di ferro con Paolo Ciavarro: ritorno in tv a Mediaset?

03 aprile 2020 a

E chi l’avrebbe mai detto? Michele Cucuzza batte tutti. Compreso Paolo Ciavarro, uno dei vincitori in pectore, che è stato messo ko a braccio di ferro dal bel giornalista. Insomma, una sfida tutta dagli occhi blu, quella tra Cucuzza e Ciavarro al Grande Fratello Vip. Ovviamente di alcune settimane fa. Ma i fan del reality di Canale 5, in previsione della finalissima di mercoledì stanno rispolverando tutti i momenti più belli. Quel braccio di ferro ha visto la vittoria di Cuccuzza - sia di destro, sia di sinistro. Ma il titolo potrebbe nascondere un altro significato: Cucuzza è imbattibile. Per questo Mediaset - da rumors - lo sta corteggiando per un super ritorno in tv? Che dire: Michele è allenatissimo. Un vero agonista della tv.