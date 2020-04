Finale Amici, Javier è l'unico finalista non mostrato nel daytime: Maria De Filippi, nuovo caso

03 aprile 2020 a

Un piccolo caso è scoppiato a poche ore dalla finale di Amici 19. Nel daytime andato in onda venerdì non è stato mostrato il confessionale di uno dei quattro finalisti. Gaia, Luca e Nicolai hanno tutti avuto la loro chiacchierata con Maria De Filippi, mentre di Javier non vi è stata traccia. L’episodio non è passato inosservato ai fan del talent show di Canale 5 ed è subito scoppiata la polemica sul web. Le ipotesi maggiormente accreditate sono tre: può darsi che il confessionale tra Javier e la De Filippi non sia avvenuto per mancanza di tempo; oppure che il ballerino si sia rifiutato di parlare con la conduttrice, o che sia stata quest’ultima a non voler interloquire con lui. Per il seguito non resta che attendere la finale, in programma alle 21.30.