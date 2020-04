Amici, Javier Rojas abbraccia Gaia un secondo dopo la fine della diretta. Violato il regolamento coronavirus

04 aprile 2020 a

a

a

Protocollo di sicurezza infranto ad Amici, un secondo dopo la fine della finalissima dell'edizione 19. Gaia Gozzi ha appena vinto e in lacrime si gode il momento, mentre Maria De Filippi saluta il pubblico a casa (lo studio, come noto, è vuoto).

Amici, rissa in finale: stavolta si menano i tecnici. Vasca dietro le quinte, accade l'impensabile

Javier Rojas, il ballerino sconfitto nell'ultimo scontro dalla cantante, è a distanza di sicurezza, come impone l'emergenza coronavirus che si è abbattuta anche sul talent di Canale 5. Appena crede che la regia abbia staccato definitivamente, si getta a passo svelto per abbracciare l'amica, ma le telecamere fanno in tempo ad intercettarne il movimento "sospetto". Amici sì, ma senza troppe smancerie: anche questa, oggi, è la tv.