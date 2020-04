Fabio Fazio stile Mentana, Che tempo che fa in onda anche la sera di Pasqua: altro speciale coronavirus

05 aprile 2020 a

a

a

In piena trance da coronavirus: non si fermerà nemmeno a Pasqua, Fabio Fazio, e il suo Che tempo che fa andrà in onda anche la sera di domenica 12 aprile, in stile "maratona Mentana" o giù di lì.

Che tempo che fa, Luciana Littizzetto clamorosa su Roberto Burioni: "Lo rivedremo in Rai", un futuro stravolto?

Da qualche settimana, il suo talk (9% di share di media) ha abbandonato temi politici, di costume o più frivoli per dedicarsi quasi interamente all'emergenza epidemia, anche grazie alla seguitissima ospitata del virologo Roberto Burioni. E mentre il resto del palinsesto concederà una "tregua" ai telespettatori bombardati ora dopo ora dai bollettini sul contagio e dagli esperti di malattie infettive, programmando film a tema pasquale (su Raiuno, ad esempio, trasmetteranno Gesù. mentre a Mediaset anche Live Non è la D'Urso andrà in pausa), il buon Fazio, indefesso, continuerà a martellare.