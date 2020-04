Domenica In, Mara Venier a Stefano De Martino: "Mi prendi per il c***?". La gag con tromba

Francesco Fredella 05 aprile 2020 a

Ballerino. Conduttore. Sex symbol (lo sapevamo). Ma anche musicista. Stefano De Martino in diretta skype a Domenica In prende una tromba e fa lo show. “Uno strumento che mi ha sempre affascinato, avrei voluto impararlo a suonare e avevo appena iniziato delle lezioni”, racconta il marito di Belen. "Per via dell'emergenza non ho potuto continuare, ma sto imparando da autodidatta”. Mara Venier resta a bocca aperta. Stefano improvvisa una strombazzata da vero professionista. Ma è uno scherzo. Mara se accorge e dice: “Mi stai prendendo per c...?”. E Stefano svela il mistero: “Non sottovalutiamo l'importanza del playback, Bobby Solo ci ha vinto un Festival di Sanremo”. Ma tutti vogliono sapere che fine abbia fatto Belen. “È di sopra, a prendere il sole in balcone. Ormai tutta Milano si affaccia per vederla in costume da bagno...”, una risposta piccantissima.