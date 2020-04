Live-Non è la D'Urso batte Fazio e Giletti: speciale coronavirus, gli ascolti premiano Mediaset

Francesco Fredella 06 aprile 2020 a

Barbara d’Urso vince ancora. Il talk della domenica sera è nelle sue mani e a Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset, si tira un sospiro di sollievo. I dati sono alti e la d’Urso vince sui competitor. Di nuovo. Il Live, in diretta in prima serata con uno speciale sul Coronavirus pieno di ospiti illustri ed esperti, registra uno share medio dell’11% con picchi di oltre 3 milioni di telespettatori e 12 milioni di contatti sui social. Non è l'arena di Massimo Giletti, invece, oscilla tra il 5,3% e il 6% mentre Fabio Fazio con Che tempo che fa si ferma al 9%. Lo scettro del talk della domenica è ancora una volta nelle mani di Barbarella, che porta su gli ascolti del Biscione. Una ricetta magica quella della d’Urso. Instancabile stakanovista.

