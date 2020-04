Grande Fratello Vip, la confessione di Paola Di Benedetto: "Avrei tirato uno schiaffo a Salvo". Ed è tutti contro tutti

Francesco Fredella 07 aprile 2020 a

Senza filtri. La verità, nient’altro che la verità. Adesso i concorrenti del Grande Fratello Vip devono parlare dei loro ex coinquilini. Senza segreti. Possono, insomma, togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E colgono l’occasione per farlo senza rancori. Ma è subito bufera. E Paola Di Benedetto, l’ex madre natura di ciao Darwin, dice: “Visto che dobbiamo essere sinceri. Posto il fatto che non so se sia possibile, però qualora lui fosse rientrato dopo tutto quel caos che è successo, gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”. La Di Benedetto si riferisce, lo ricordiamo, alle frasi che Salvo pronunciò verso Elisa De Panicis e lei stessa. Una vera bufera che sembra lontana mille anni, ma che non lo è assolutamente.



Ma il vero colpo di scena arriva con Antonella Elia. Niente colpi bassi a Valeria Marini. L’ ex showgirl di “Non è la Rai” spara a zero contro Clizia Incorvaia: “Era un po’ troppo vanitosa, però molto carina. E forse bisognerebbe trovare un equilibrio tra la bellezza, che sicuramente è bella, e il mostrare che si è tanto fieri della bellezza. Secondo me la bellezza va anche un poco protetta e non fatta esplodere”.

E alla fine tocca a Denver. Che parla di Licia Nunez. “Direi solamente che in un paio di situazioni con Antonella e con Adriana avrei cercato un confronto faccia a faccia piuttosto che con te dare per morta la cosa e nei confronti di Adriana dirlo via confessionale - dice il modello. Perché in questo percorso tutte e tre avete costituito delle persone importanti, però mi è dispiaciuto più volte di questi scontri. Però io nei vostri confronti avrei reagito in maniera diversa, avrei cercato un confronto pacifico senza dover passare per vie traverse”.

