Grande Fratello Vip, Adriana Volpe su Andrea Denver: "Storie montate", la reazione stizzita

Il Grande Fratello Vip sta per incoronare il vincitore della quarta edizione e per molti potrebbe essere Andrea Denver. Entrato da poco conosciuto, il modello si è fatto apprezzare dai telespettatori e soprattutto li ha fatti sognare con “l’amore impossibile” con Adriana Volpe. I due hanno stretto uno splendido rapporto di amicizia, ma non mancano i fan che maliziosamente pensano che possa esserci qualcosa in più. In particolare ha scatenato le illazioni del web il fatto che la Volpe e il marito Roberto Parli non si seguissero su Instagram. Una sciocchezza social che però ha spinto la Volpe ad un chiarimento: “Incredibile, non posso più assentarmi da 24 ore dai social che succede il delirio. Non montate storie tra me e Denver che non esistono”. Una richiesta chiara, ma a volte è difficile combattere con la fantasia dei fan.

