Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: "Se vince Sossio...", promessa estrema prima della finalissima

L’ultima volta li avevamo visti litigare di brutto. Sossio Aruta contro Antonio Zequila al Grande Fratello Vip. E viceversa. Il motivo? Er Mutanda non ha mai mandato giù l’idea di essere sorpassato da Sossio durante il reality. E infatti, durante una delle ultime puntate, aveva vuotato il sacco sostenendo che non sia equo l’arrivo in finale dell’ex calciatore, salito sul treno in corsa (Sossio, lo ricordiamo - è arrivato al Gf Vip a giochi già iniziati).

Adesso, alla vigilia della finalissima, Zequila rincara la dose. “Se vince Sossio mi ritiro dalla tv”: un avvertimento che diventa una vera doccia fredda per tutti. Insomma, l’ex sex symbol della tv ha il dente avvelenato.

“Se Sossio dovesse vincere farò solo cinema”, fa sapere Antonio Zequila al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Er Mutanda, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione, nell’intervista tira una bella frecciatina ad un altro rivale: Patrick Ray Pugliese. “Abbiamo sbagliato entrambi, ma va detto che lui per il pubblico da casa è un pessimo esempio. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti”, racconta nell’intervista a Chi.

