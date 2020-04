Grande Fratello Vip, clamorosa risposta di Paolo Ciavarro: "Non lo avrei voluto". Quando rivede suo padre...

Paolo Ciavarro 09 aprile 2020 a

Incontro surreale per Paolo Ciavarro, che non appena rivede suo padre - a distanza e all'ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 mercoledì 8 aprile - resta senza parole. “Ma è davvero così fuori?”, dice Ciavarro jr. Suo padre, invece, rompe gli schemi così: “So che avresti preferito Clizia al posto mio”. Ma Paolo però lo sorprende con una frase: “No, non avrei voluto che ci fosse Clizia al tuo posto”. Ciavarro jr resta senza parole quando si rende conto di quello che sta vivendo il Paese. “Ma è davvero così fuori?”, continua a chiedere meravigliato. “Si”, gli rispondono. Per l’ennesima volta. La sua storia con Clizia, conosciuta nella casa, sarà diversa da come immaginava. Per adesso solo virtuale a causa Covid-19.

Al GF Vip finale con clamorosa sorpresa: vince Paola, il gesto che spiazza l'Italia. A chi regala i 100mila euro vinti

