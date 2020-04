Grande Fratello Vip, Valeria Marini estrema: "Ci vediamo in tribunale", vuole rovinare Antonella Elia?

Francesco Fredella 10 aprile 2020 a

Adesso Valeria Marini è pronta ad una nuova guerra contro Antonella Elia. “Ci penseranno i miei avvocati”, racconta al settimanale Nuovo (diretto da Riccardo Signoretti). La primadonna del Bagaglino rivela di essere pronta a dare mandato ai suoi legali per un’azione contro la Elia dopo quanto accaduto dentro alla casa del Grande Fratello Vip. Ma specifica: “Forse. Non lo so. Ci penseranno i miei avvocati. E’ stato molto pesante quello che è accaduto. Al momento ho un solo pensiero: dare una mano a questa emergenza”.

La Marini, per la seconda volta in un reality con la Elia dopo L’isola dei famosi, è stata protagonista di litigi senza precedenti. Addirittura le due donne sono arrivate alle mani. E, adesso, la stella bionda del Bagaglino potrebbe inviare una lettera in carta bollata ad Antonella per metterla sul piede di guerra. La Elia, sin dal primo giorno, è stata spigolosa nei confronti di Valeriona nazionale. A proposito: come mai era assente alla finalissima? Un vero giallo.

