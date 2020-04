Domenica In, il pianto disperato di Mara Venier: stop alla diretta, le parole a cui non può reggere

12 aprile 2020 a

Anche Mara Venier è una nonna. E come tutte le nonne d'Italia, in questo momento, con questo maledetto coronavirus che ci minaccia, non può vedere suo nipote. E il piccolino le ha inviato un videomessaggio, che è stato mostrato alla Venier nelle battute iniziali della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 nel giorno di Pasqua. Il bimbo si sfila il ciuccio dalla bocca dunque saluta nonna Mara con la manina e un grande sorriso. Immagini alle quali, però, Mara Venier non regge. Evidentemente non informata del messaggio, la mitica conduttrice si scioglie in un pianto fragoroso, coprendosi il volto con le mani, per poi scusarsi con il pubblico anche se di scuse non ce n'è bisogno. Poi un fazzoletto, una soffiata di naso e via, a continuare la conduzione anche se con tanta emozione in corpo.

