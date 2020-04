Domenica In, bomba di Jerry Calà: "Il marito di Mara Venier? A volte...", quelle pesantissime parole

13 aprile 2020 a

Una grossa sorpresa a Domenica In di Mara Venier, nella puntata di Pasqua, quella in onda su Rai 1 il 12 aprile. Una grossa sorpresa che non è piovuta in diretta, ma con le parole di Jerry Calà in un'intervista a Diva e Donna. Calà, ex marito della Venier, con la conduttrice Rai ha mantenuto da sempre ottimi rapporti: "Con Mara c’è un amicizia profonda, siamo come fratello e sorella. Mara è una donna che ho sempre stimato e non dimentico gli anni passati insieme, nel rapporto di convivenza e di condivisione è stata fondamentale. Rinunciò alla sua carriera!". E ancora: "“Come fai a non vederti più, a far finta che una persona che ti ha dato tanto non esista? A volte è colpa dei nuovi compagni che non accettano che si possa rimanere amici, ma non è il caso del marito di Mara, un uomo davvero in gamba e molto innamorato di lei". Ed ecoci, alla sorpresa: insomma Jerry Calà ha speso bellissime parole anche su Nicola Carraro, l'attuale marito di Zia Mara. Bellissimo e non scontato.

