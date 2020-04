Amici All Stars, Maria De Filippi annuncia: "Quando potremo andare in onda", il virus stravolge il format

13 aprile 2020 a

Amici All Stars sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la fine di Amici 19, ma l’emergenza coronavirus ha privato praticamente tutti i palinsesti dei programmi di intrattenimento in diretta. Non c’è una data precisa per la messa in onda, ma Maria De Filippi ha chiarito la situazione ai microfoni di Rtl 102.5. L’edizione All Stars di amici si farà, ma bisognerà aspettare almeno metà maggio e verrà realizzato con una formula diversa, adeguata ai tempi del coronavirus. “Non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare”. E di certo non andrà in onda per il 2 maggio, data smentita dalla De Filippi, che ha parlato di almeno metà mese.

