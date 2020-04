Amici, NIcolai Gorodiskii insulta la Celentano? "Ma quale mer***", per lui finisce malissimo: un massacro

16 aprile 2020 a

Ancora attacchi e insulti ad Alessandra Celentano. A rivolgerglieli è stato Nicolai Gorodiskii, il protagonista di Amici di Maria De Filippi al centro di molteplici polemiche. Ma questa volta Nicolai pare avere toppato. E di brutto. Già, perché gli si sono rivoltati contro i suoi stessi fan, che hanno sottolineato come in verità la Celentano non avesse mai insultato né offeso nessuno. Per esempio: "Molto bello Però scusa, quando la Celentano ti ha ‘buttato mer*** addosso’?”, chiedeva unio. E ancora, una ragazza: "Infatti non ricordo che la Celentano gli abbia mai buttato mer*** addosso. Ha solo detto che aveva delle preferenze ma di Nicolai ha sempre detto che era un ottimo ballerino che aveva potenzialità di migliorare la qualità!". Infine, un ultimo commento: "Non mi piace quando n allievo dice certe cose di un o una maestra che oltretutto non ho mai sentito o visto comportarsi male con Nicolai! Se dici che sei cambiato dimostralo anche in questo". Insomma questa volta mister Nicolai Gorodiskii ne esce con le ossa metaforicamente rotte.

