Uomini e Donne, "ha bestemmiato": il video che inguaia Veronica Burchielli. Si scatena il caos

Un caso spinoso che coinvolge Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Il punto è che è stata accusata di aver bestemmiato nel corso di una story su Instagram. E così la Burchielli, ex fidanzata di Alessandro Zarino, è costretta a schivare le critiche e a replicare alle accuse. "Stanno uscendo articoli dove si dice che io ho bestemmiato su Instagram e a me la cosa sta dando molto fastidio. A parte che io sono credente, ma anche se non lo fossi, non mi permetterei mai di essere maleducata o volgare, perché io ho una famiglia e l’educazione mi è stata insegnata", si è sfogata sempre su Instagram. E ancora: "Solamente già dal fatto che quella storia viene caricata dovrebbe farvi capire qualcosa. Se io avessi bestemmiato l’avrei caricata?”, aggiunge la Burchielli, e questo è un buon punto a suo favore. In sua difesa ecco anche la madre: "No, non ti ho mai sentito bestemmiare. È la verità ragazzi, non ha mai bestemmiato".

