Amici All Star, "è Romeo per me": clamoroso indizio, chi entra nel cast della De Filippi

Post. Frasi. Foto. Andrea Muller continua a tener vivo i rapporti con i suoi fan, che lo hanno conosciuto in televisione ad Amici. Nuovo post. E s’infiamma ancora di più il gossip perché l’ex allievo di Maria De Filippi (che alcuni giorni fa aveva scritto una frase forse dedicata alla Peparini) adesso fa intendere qualcosa legata al suo ritorno in tv. E su Instagram scrive: Capitolo 2. ‘È Romeo per me, è Romeo per loro’. In tutti questi capitoli sentirete abbinate delle canzoni a dei momenti per me indelebili, sono sicuro di aver scelto bene. Chi si ricorda di questa puntata?”. Un messaggio ermetico, difficile da codificare.

Secondo i fan potrebbe trattarsi di Amici all star, annunciato da Maria De Filippi (una versione simile a quella Celebrities). Per Müller, che è nato proprio nel talent di Canale 5, potrebbe esserci dietro l’angolo un ritorno in televisione? Per la verità, il ballerino solo pochi mesi fa aveva svelato essere pronto. Ma le porte di Amici - finito poche settimane fa - si sarebbero chiuse all’improvviso. Un piccolo imprevisto, raccontano dietro le quinte alcune fonti anonime. Ed è mistero. Müller ora è pronto a scendere in pista. Forse nella nuova versione di Amici. Potrebbe essere uno dei concorrenti della versione “all star”. Promosso vip a pieni voti. Del resto Andrea è tra i professionisti della danza più gettonati: nel 2019 ha partecipato a Sanremo nel corpo di ballo ed è tornato ad Amici come assistente ballerino professionista. Un’altra promozione per lui. Poi è arrivato come caposquadra, insieme ad Alberto Urso, nella prima edizione di Amici Celebrities.

