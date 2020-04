Grande Fratello Vip, Pupo confessa lo scontro con Alfonso Signorini: "Quando è stato buttato fuori Salvo..."

16 aprile 2020 a

Enzo Ghinazzi in arte Pupo ha sorpreso tutti nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo che è rimasto l’unico supporto di Alfonso Signorini durante le dirette caratterizzate dall’emergenza coronavirus. Il noto cantante ha rilasciato un’intervista a Tvblog in cui ha confermato di aver radicalmente cambiato opinione sul reality di Canale 5 dopo averlo vissuto da vicino, al punto di non escludere un ritorno in futuro: “Sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti. Se prima lo ritenevo una ca***ta, ora ammetto che mi ha appassionato”. Pupo ha poi parlato della conduzione di Signorini: “Quando buttarono fuori Salvo ci scontrammo. C’è stata una fase in cui ho pensato che non fosse troppo propenso al contraddittorio e ne abbiamo parlato, in maniera molto chiara. Alfonso per me è stata una grandissima scoperta. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori, ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto”.

