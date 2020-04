Dritto e Rovescio, il pubblico virtuale in collegamento con Paolo Del Debbio? Che topica: alle sue spalle...

17 aprile 2020 a

A Paolo Del Debbio e al suo Dritto e Rovescio, un po' come a tutti i programmi della tv italiana, manca il pubblico. Ma nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 16 aprile, come nota TvBlog, il conduttore ha estratto il proverbiale coniglio dal cilindro. Un po' come fatto da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, ecco ricomparire il pubblico in studio grazie alla tecnica del collegamento virutale: un mosaico con decine di facce proiettato sul ledwall che circondava il conduttore. Del Debbio ha commentato in apertura della puntata: "Non so quando potrò rivedere il mio pubblico, nel frattempo abbiamo trovato questo escamotage. Come vedete c’è un po’ di gente che ci segue da casa, che saluto cordialissimamente e che poi potrà successivamente intervenire in trasmissione". Peccato però che nessuno di loro, in verità, abbia mai preso la parola. E sempre TvBlog svela il perché: si trattava di primi piani registrati, che infatti non rispondevano in modo "coerente" con quanto accadeva nel programma. Insomma, un poco spiazzante.

