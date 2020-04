Grande Fratello, Barbara d'Urso fregata dal coronavirus: Mediaset, quelle voci sul prossimo settembre

17 aprile 2020 a

a

a

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, Mediaset sta riflettendo su cosa fare con i programmi di intrattenimento che erano inizialmente previsti per l’estate ed il prossimo autunno. L’emergenza coronavirus ha sconvolto i palinsesti e soprattutto non consente di avere tempi certi su quando sarà possibile tornare alla normalità. Secondo le indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia, il Grande Fratello di Barbara d’Urso potrebbe non andare in onda a settembre, mentre per adesso sarebbero confermate le due edizioni di Temptation Island, Nip e Vip. “A settembre parte il mio GF”, aveva dichiarato la d’Urso a febbraio, prima che l’epidemia si manifestasse in tutta la sua gravità. La messa in onda del reality di Canale 5 sembra quindi essere destinata a slittare, mentre Temptation Island sarebbe salvo, anche se potrebbe richiedere dei cambiamenti per rispettare le nuove norme di comportamento dettate dal virus.

"Non è possibile". E invece sì: cosa spunta alle spalle di Valeria Marini in collegamento, imbarazzo su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.