Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Live Non è la D'Urso, la proposta di matrimonio salta in diretta

Pace fatta. Nessuna turbolenza. Adesso Antonella Elia fa chiarezza sulla storia con Pietro Delle Piane, finito nel polverone del gossip per un presunto flirt con la sua ex quando Antonella era nella casa. Lei aveva assicurato di volerlo lasciare.

“Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino. Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme”, assicura la Elia a Live Non è la D'Urso. Poi il suo fidanzato - in studio - dice che aveva preparato una proposta di matrimonio da brividi. “Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto", inizia così lo “show” sentimentale di Delle Piane.

"Antonella Elia non sta bene". Patrick tira in ballo la psicologa del GF Vip, Disastro: stavolta rischia grosso?

“Mi avete interrotto. Avevo pure l’anello”, prosegue il fidanzato della Elia riferendosi a Vladimir Luxuria. Che rimarca: “Non voglio essere la sfascia-famiglie. Dalle l’anello”. Ma, scherzando, Delle Piane dice di aver perso l’ispirazione (e l’occasione). “Sarà per la prossima puntata”, conclude. La soap continua.

