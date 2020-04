Vieni da me, Caterina Balivo smentisce il ritorno: "Il clima non è dei migliori per il mio programma"

20 aprile 2020 a

Che ne sarà di Vieni da me, adesso che i palinsesti televisivi sono stati stravolti dall’emergenza coronavirus? Caterina Balivo ha provato a rispondere in una diretta social con Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, la trasmissione potrebbe tornare in onda su Rai 1 tra la fine di aprile e i primi di maggio, ma la Balivo ha in parte smentito: “Per la prossima stagione Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”. Parole che lasciano intendere che Vieni da me non ripartirà così tanto presto.

Vieni da Me, Caterina Balivo sullo stop alla trasmissione: "Sono accadute cose che mi hanno fatto crollare"

