Live-Non è la D'Urso, altro trionfo: lo share parla chiaro. E il viceministro la ringrazia

20 aprile 2020 a

a

a

Torna e vince. Barbara D'Urso con il suo Live-Non è la D'Urso fa tremare di nuovo la concorrenza. Il suo talk della domenica sera, con un’ampia pagina sul Coronavirus, segna il 13% circa con oltre 2,6 milioni di spettatori in media. Ma i picchi più alti, tantissimi durante lo show, registrano 4 milioni di spettatori con il 21% di share ed 11 milioni di contatti. Un bel risultato dopo lo stop di Pasqua. In collegamento via skype il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni ha ringraziato la d’Urso pubblicamente. “Ti ringrazio per tutti i video di informazione che ti ho visto fare, come quando hai mostrato il rischio di contagio”, dice Buffagni. Barbarella, da settimane realizza tantissimi video - imitati persino da Google - per insegnare ai telespettatori il corretto utilizzo dei guanti e non solo. Insomma, una tv che ai tempi di Coronavirus sta diventando sempre più didattica.

"Non doveva andare così". Fiordaliso e il papà dalla D'Urso, strazio virus in diretta

Dall’altra parte, su Rai2 e La7, i talk dei competitors si fermano a molto meno. Che Tempo che Fa registra 2.502.000 telespettatori, share 8.71% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.752.000, 8.25%. Giletti, invece, con Non è l’Arena” con 1.820.000 telespettatori porta a casa uno share tra il 6.12% e il 6.78%.

Il vaccino del coronavirus c'è: al via i test sull'uomo. Scoop in diretta della d'Urso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.