Storie Italiane, strazio in diretta per Maria Teresa Ruta: "Mia madre non sorride più"

Un pianto liberatorio. Un momento di commozione che lascia tutti i telespettatori senza fiato. Maria Teresa Ruta, in collegamento con Storie italiane di Eleonora Daniele, non riesce a trattenere le lacrime quando parla di sua madre. “Non esce di casa, ma facciamo dei turni e ci sono delle persone di buona volontà che si alternano portandole ciò che le occorre”, racconta la Ruta. “Vive da sola a Torino e da quando è morto papà ha smesso di sorridere”, racconta in collegamento “La decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma anche di grande sofferenza”.

Raramente la Ruta racconta particolari della sua vita privata. Ma a Storie italiane decide di aprire il cassetto dei ricordi. Si emoziona, come è giusto che sia. Chi conosce bene la Ruta ci racconta che è una donna di grande spessore, sensibile e legatissima a sua madre (che ha 80 anni). Così, quel momento di commozione, in collegamento da casa sua, riassume il sentimento di tantissimi figli che non possono stare vicino ai propri genitori in questo periodo di quarantena.

