Grande Fratello Vip, Antonella Elia-choc contro Zequila: "Tirargli una testata"

Antonella Elia non si lascia pregare e in una diretta social con Chi Magazine parla a ruota libera sugli ex compagni di avventura del Grande Fratello Vip. L’ex di Non è la Rai è stata una delle protagoniste più controverse del reality show, ma proprio per questo è arrivata fino in fondo, pur non riuscendo a salire sul podio. A distanza di un paio di settimane dalla fine del programma, la Elia si conferma delusa da Antonio Zequila, con il quale pensava di aver stretto un bel legame: “Mi dispiace che si sia trasformato in un’altra persona, c’è stato un corto circuito, non ha più visto la realtà ma se n’è immaginata una tutta sua. Ha avuto un tracollo emotivo e non ha capito più nulla”. È questa la spiegazione di Antonella, che individua il punto di svolta nell’ingresso di Valeria Marini: “Quando è uscita, gli ho detto che le cose erano cambiate. Poi ha fatto delle cose che mi hanno mandato in bestia. Ad esempio quando faceva gli appelli per cacciarmi, volevo dargli una testata, ma non potevo. Ho sviluppato un odio profondo”.

