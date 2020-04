GF Vip, Andrea Denver cotto di Adriana Volpe: "Se fossimo stati single...". Dramma umano

21 aprile 2020 a

Ormai Andrea Denver ha fatto il callo alle domande su Adriana Volpe. Il giovane modello è stato una delle sorprese più piacevoli della quarta edizione del Grande Fratello Vip e ha fatto sognare migliaia di fan per il rapporto speciale con l’ex conduttrice Rai. “Io l’ho detto più volte - ha dichiarato Denver a Chi Magazine - anche ad Alfonso Signorini, ho voluto essere onesto. Se devo dire la verità, se io fossi stato single e lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Gli anni non contano troppo. Mi trovo così bene con lei che mi piace, lo devo ammettere. Mi piacere la persona, io però rispetto la sua relazione - ha concluso l’ex gieffino - e comunque anche io ho una storia”.

"Ha avuto una botta di gelosia terribile": Adriana Volpe, la confessione sul marito dopo il GF Vip

